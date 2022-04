«Accolgo con sincero orgoglio e con senso di profonda responsabilità l’ennesimo atto di stima e di fiducia nei miei confronti reso pubblico in giornata dalle forze politiche che hanno proposto e che continuano a sostenere, con convinzione, la mia candidatura a sindaco di Messina. Un ulteriore input che stimola in me la forza e la determinazione necessarie per affrontare questa sfida avvincente. Già da domani sarò al lavoro per questo nuovo ed affascinante traguardo. Nel più breve tempo possibile, sono certo che il centrodestra, in tutte le sue componenti, troverà la convergenza definitiva e necessaria per costruire insieme un grande progetto di rinascita della nostra città». A dichiararlo in una nota di ieri 5 aprile 2022, è stato Maurizio Croce il dirigente regionale candidato alla carica di primo cittadino peloritano per le Elezioni Amministrative del 12 giugno prossimo in rappresentanza di… ‘Forza Italia’, ‘Ora Sicilia’, ‘Sicilia Futura’, ‘UDC’ e ‘Democrazia Liberale’.