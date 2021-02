Ad “Agorà” del 25 febbraio 2021, con inizio a partire dalle 8.00 saranno questi gli argomenti: il governo Draghi verso il nuovo Dpcm, tra varianti del virus e le restrizioni

Le comunicazioni del ministro Speranza alla Camera e al Senato sul prossimo Dpcm, i primi passi del governo Draghi nel contrasto alla pandemia, il dilagare delle varianti e le nuove restrizioni, il lavoro e il nodo licenziamenti. Sono i temi al centro della nuova puntata di “Agorà” in onda giovedì 25 febbraio alle 8.00 su Rai3.

Tutti gli aggiornamenti in diretta con gli esperti, e i collegamenti dall’Italia e dall’estero. Non mancheranno i sondaggi di Emg Acqua, come ogni giovedì, in esclusiva per Agorà.

Tra gli ospiti di Luisella Costamagna, ci saranno: Stefano Fassina, deputato Leu; Edoardo Rixi, Lega; Cecilia D’Elia, portavoce della conferenza delle donne – Pd; Raffaele Fitto, eurodeputato Fratelli d’Italia; Rocco Casalino; Alessandro Giuli, editorialista Libero; Luciano Fontana, direttore Corriere della Sera; Mariolina Sattanino, giornalista; Concita De Gregorio, giornalista La Repubblica; Stefano Vella, infettivologo Università Cattolica del Sacro Cuore – ex Presidente Aifa; Fabrizio Masia, sondaggista.