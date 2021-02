Ad Agorà di oggi, 17 febbraio 2021, il discorso di Mario Draghi al Senato, la variante Covid ed emergenza lavoro

Il discorso programmatico del presidente Draghi e le tensioni all’interno del M5S. L’aumento dei contagi legati alla variante inglese del Covid e le potenzialità degli anticorpi monoclonali.

L’emergenza lavoro e la questione Ilva di Taranto saranno i temi della puntata di Agorà, in onda mercoledì 17 febbraio. Non mancheranno gli aggiornamenti in diretta con gli esperti, e i collegamenti in Italia e all’estero.

Gli ospiti di Luisella Costamagna, dalle 8.00 alle 10.00, su Rai 3, saranno: Walter Verini, deputato tesoriere Pd; Alessandro Morelli, Lega; Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera Fratelli d’Italia; Ettore Rosato, presidente Italia Viva, vicepresidente Camera dei deputati; Tiziana Ferrario, giornalista; Giancarlo Loquenzi, conduttore Zapping Radio1; Sergio Rizzo, vicedirettore La Repubblica; Marco Revelli, politologo; Rino Rappuoli, direttore scientifico Mad Lab fondazione Toscana Life Sciences e Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Irccs “Galeazzi” di Milano.