Ad Agorà di oggi 9 febbraio 2021, le consultazioni ed i contagi da Coronavirus

Le consultazioni del Presidente incaricato e la situazione del contagio in Italia saranno i temi della puntata di Agorà, in onda martedì 9 febbraio, che ha avuto inizio alle 8.00 su Rai3. Nella puntata tutti gli aggiornamenti in diretta, con gli esperti e collegamenti in Italia e all’estero.

Tra gli ospiti di Luisella Costamagna: Claudio Durigon, Lega; Davide Faraone, presidente del Gruppo di Italia Viva al Senato; Brando Benifei, capodelegazione Pd Europarlamento; Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia; Annalisa Chirico, direttore LaChirico.it; Goffredo Buccini, Corriere della Sera; Francesca Fagnani, giornalista; Agnese Pini, direttrice La Nazione e Massimo Galli, Direttore Malattie Infettive, Ospedale Sacco di Milano.