Ad annunciarlo oggi, con una nota diramata su Facebook è il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò:

SI RICORDA ALLA CITTADINANZA:

il divieto assoluto di utilizzare sacchi neri e non trasparenti per il conferimento dei rifiuti, dal momento che impediscono la verifica del contenuto nonché l’utilizzo di sacchi o sacchetti diversi da quelli biodegradabili per il conferimento della frazione organica (umido). Ai trasgressori verranno applicate sanzioni da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.