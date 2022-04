“Ad ognuno l’ora sua”. Lo ha scritto nei giorni scorsi su Facebook, la dottoressa Maria Angioni giudice Civile del Tribunale di Cagliari e già pubblico ministero della Procura della Repubblica di Marsala (TP) che per prima indagò sulla scomparsa della bambina di 4 anni… Denise Pipitone, avvenuta l’1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo una cittadina situata nella stessa Provincia trapanese.

Ha aggiunto la Angioni così concludendo: “senza alcuna pretesa di certezza, osservo che se solo l’auto individuata dal CT dott. Simonetto come quella che con alta probabilità andò a sbattere ad alta velocità contro il marciapiede quel 1.9.2004 aveva la targa che iniziava per TP, fra tutte quelle esaminate (come si desume dall’incrocio dei dati acquisiti al processo contro Jessica Pulizzi), allora fra le due coppie di testimoni che hanno dichiarato di avere visto la collisione, bisognerebbe cominciare a prendere in considerazione maggiore quella secondo cui l’auto in questione aveva targa che iniziava per TP, e secondo cui l’auto in questione andò a sbattere contro il marciapiede verso le 10.30, e non verso le 12.30”.