Addio a Kristian Cipolla: il mondo dello spettacolo e in particolare della musica, a Palermo è sotto shock per la morte, a soli 42 anni del musicista

non avremmo mai voluto scrivere queste parole. Kris se n’è andato. Non è facile scegliere le parole giuste per salutare un compagno di vita, un amico, un fratello, un padre, una persona critica e attenta, una persona curiosa e spesso polemica. Si faceva sempre tante domande e cercava spiegazioni a ciò che a volte non può essere spiegato;