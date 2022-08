Affidata la guida tecnica della squadra al nuovo Coach Marco Breviglieri e definito il gruppo delle 12 atlete che scenderanno in campo per la prossima storica Stagione di Serie A2, in partenza ad Ottobre, per la Desi Shipping Akademia Sant’Anna è arrivato il momento di ufficializzare lo staff che coadiuverà il lavoro del direttore tecnico e gestirà i rapporti tra club e gruppo squadra.

La linea scelta dal club del Presidente Costantino, tra conferme e nuovi innesti, è quella di puntare su gran parte del gruppo che tanto bene ha fatto nella scorsa splendida stagione puntando fortemente sulla messinesità e sulla voglia di crescere, mettendosi in gioco con grande entusiasmo in questa nuova avventura sportiva.

Le prime conferme arrivano in due ruoli chiave dell’organigramma societario, direttore sportivo e team manager, ruoli nei quali sono stati confermati rispettivamente Peppe Venuto e Marco Maressa. Il primo si è già reso protagonista in questa fase precampionato allestendo un roster di grande prospettiva: un mix di atlete giovani ed esperte, pronte a dire la loro in questa nuova stagione. Il team manager ha già predisposto tutti gli adempimenti per raccordare al meglio atlete, staff e società sin dal primo giorno di attività, previsto con il raduno il prossimo 29 agosto.

Al fianco di Coach Breviglieri è stato “promosso” al ruolo di Allenatore in Seconda Flavio Ferrara, da sempre con Akademia e figura di grande esperienza nel panorama pallavolistico messinese, assistito da Daniele Cesareo, confermato anche nel ruolo di Scoutman dopo l’ottimo lavoro delle stagioni precedenti. Si aggrega ufficialmente al gruppo anche Fortunato Micalizzi, fino alla scorsa stagione prezioso con il suo supporto allo staff tecnico e per questo nuovo campionato di Serie A2 in gruppo con il ruolo di Assistente Allenatore. Completa il gruppo di lavoro Massimo Apollino, figura instancabile nel suo ruolo di Dirigente e di supporto alla squadra. Confermato nel ruolo di medico di riferimento del team Ciccio Ballarino, per la quarta stagione consecutiva a fianco del club messinese.

Ha preso il via ieri, infine, la campagna abbonamenti per il campionato di Serie A2 femminile 2022/23 dal nome “Messina, adesso tocca a te”. Sottoscrivendo l’abbonamento stagionale sarà possibile assistere a tutte le partite casalinghe di campionato della Desi Shipping Akademia Sant’Anna (regular season + playoff/playout). Sono attive scontistiche per famiglie e per gli under 18 sarà possibile accedere gratis agli incontri casalinghi del club messinese (salvo esaurimento posti o altre necessità di posti da parte di Akademia Sant’Anna; modalità ingresso gratuito comunicate in seguito).

È possibile ottenere maggiori info e sottoscrivere l’abbonamento tramite il link: