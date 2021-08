Afghanistan, No Vax, l’incendio di Milano e la Sicilia in zona gialla per il contrasto al #Coronavirus da oggi 30 agosto 2021

La situazione e le prospettive dell’Afghanistan con Stefano Pontecorvo – Alto Rappresentante Nato per l’Afghanistan – un collegamento per le ultime notizie con le corrispondenti Rai Lucia Goracci da Istanbul e Barbara Gruden da Berlino.

E’ stata questa l’apertura della puntata di oggi lunedì 30 agosto 2021 di Agorà Estate, che ha avuto inizio in onda su Rai3 alle 08.00. E poi, le storie degli afghani che sono arrivati in Italia e un collegamento dalla tendopoli di Avezzano dove 2mila profughi trascorreranno il periodo di quarantena. Quindi, il Covid in Italia con l’ingresso della Sicilia in zona gialla, l’accelerazione sulla campagna vaccinale in vista della riapertura delle scuole, la questione dei “no vax” e l’arrivo del Green Pass anche sui mezzi interregionali. Poi un approfondimento sui tamponi salivari: ci si può fidare? Infine, la cronaca con l’incendio della palazzina a Milano e lo storico abbattimento delle baraccopoli di Messina.

Tra gli ospiti di Roberto Vicaretti, oltre a Pontecorvo, Lia Quartapelle, Pd, Isabella Tovaglieri, Lega, Erasmo Palazzotto, Leu, Maurizio Gasparri, Forza Italia, Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco, Cateno De Luca, sindaco di Messina, Alfredo Procaccini, vicepresidente Federfarma, Gennaro Sangiuliano, direttore TG2, Maurizio Molinari, direttore La Repubblica, Riccardo Iacona, conduttore di PresaDiretta, Sara Manfuso, La Notizia, Valerio Nicolosi, giornalista e Marco De Marco, editorialista del Corriere della Sera.