Aggiungi un posto a tavola: lo spettacolo, dal 15 al 17 febbraio

Dal 15 al 17 febbraio prossimi, al Teatro di Messina, verra’ rappresentato lo spettacolo: “Aggiungi un posto a tavola”.

Ecco, la descrizione dell’opera: “rappresentata per la prima volta nel 1974 è considerata ormai un classico della storia del Teatro italiano e da 40 anni viene fatta conoscere in tutto il mondo”.

“E’ la più celebre commedia musicale di Garinei e Giovannini, scritta con Jaja Fiastri, con le splendide musiche del grande Maestro Armando Trovajoli e le coreografie di Gino Landi. La nuova produzione di Alessandro Longobardi per Viola Produzioni. Viene messa in scena, dopo l’inizio al Teatro Brancaccio in tutta Italia, nel corso di un anno speciale, a 80 anni dalla costruzione della struttura e nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita del maestro Trovajoli celebrando la settima edizione di una commedia le cui musiche hanno accompagnato l’immaginario di intere generazioni”.

“Era la primavera del ’74 di un Paese difficile, quello degli anni di piombo, quando Iaia Fiastri, in cerca di ispirazione, si imbatte nel libro di David Eliades e Forrest Webb Dopo di me il diluvio. Un prete che riceve una telefonata da dio immersa in una storia di fantapolitica… interessante! L’ispirazione era arrivata, non restava che dirlo a Garinei e Giovannini, il primo subito d’accordo, l’altro inizialmente titubante”.

“Ma… le musiche? Pietro Garinei piombava a casa del Maestro Trovajoli del tutto intenzionato a partire delle vacanze”.

«Io questa commedia non la scrivo». Fu così che Pietro cominciò a recitare il motivetto “Aggiungi un posto a tavola / che c’è un amico in più / se sposti un po’ la seggiola / stai comodo anche tu / gli amici a questo servono…”.

“Lì Trovajoli non potè resistere e scrisse tutta la canzone. Pochi giorni dopo Fiastri, Trovajoli, Garinei e Giovannini erano tutti a lavoro per costruire il capolavoro”.

IL CAST

Alessandro longobardi

per OTI – Officine del Teatro Italiano;

in collaborazione con

Viola Produzioni;

GIANLUCA GUIDI

Don Silvestro;

EMY BERGAMO

Consolazione;

MARCO SIMEOLI

Sindaco Crispino;

PIERO DI BLASIO

Toto;

CAMILLA NIGRO

Clementina;

con

FRANCESCA NUNZI

Ortensia;

coreografie di

GINO LANDI;

Scenografie

Progetto originale di

GIULIO COLTELLACCI

Adattamento scenografico di

GABRIELE MORESCHI;

Costumi

Disegni originali di

GIULIO COLTELLACCI

Adattamento di

GABRIELE MORESCHI;

regia originale di

PIETRO GARINEI

e

SANDRO GIOVANNINI;

ripresa teatrale di

GIANLUCA GUIDI;

direzione musicale

MAURIZIO ABENI;

“LA VOCE DI LASSU’” è di

ENZO GARINEI;

CON ORCHESTRA DAL VIVO.