Aggredita dal branco per un like ad un ragazzo conteso con la rivale in amore: “A Secondigliano una 13enne invalida viene scaraventata a terra e presa a calci mentre gli altri riprendono la scena condivisa su WhatsApp” [Video]

Aggredita dal branco per un like ad un ragazzo conteso con la rivale in amore: “A Secondigliano una 13enne invalida viene scaraventata a terra e presa a calci mentre gli altri riprendono la scena condivisa su WhatsApp”. Lo ha scritto ieri, sulla sua Pagina Facebook, Francesco Emilio Borrelli il consigliere regionale della Campania, originario di Napoli ed afferente al Gruppo di ‘Europa Verde’!

Ha detto Borrelli: “tutti dovranno essere condannati, nessuna attenuante. Violenza inaudita e vergognosa”.

Su questa vicenda, il 02 dicembre 2022 il giornalista napoletano Pino Grazioli editore di ‘Paradise Tv’ ha intervistato la ragazzina… nel filmato che si puo’ seguire in basso.