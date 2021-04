Agorà del 30 aprile 2021: la variante indiana, le riaperture, il coprifuoco, il Recovery e la crisi economica

La variante indiana e il pass vaccinale, le riaperture e il coprifuoco, il Recovery Plan e la crisi economica saranno i temi della puntata di Agorà, in onda venerdì 30 aprile che è partita alle 8 su Rai3. In occasione di sabato Primo Maggio, una parte della trasmissione si concentrerà in particolare sul tema del lavoro. Come sempre numerosi gli ospiti per seguire gli aggiornamenti in diretta e i collegamenti in Italia e all’estero.

Interverranno: