Agorà…, di oggi 18 febbraio 2021, ha avuto inizio alle 8 su Rai3

Il voto di fiducia al Governo Draghi e il discorso programmatico del Premier, gli interventi per fermare la variante inglese del virus e il piano vaccinale saranno i temi di Agorà, in onda giovedì 18 febbraio che ha avuto inizio alle 8 su Rai3.

Tutti gli aggiornamenti in diretta con gli esperti, e i collegamenti in Italia e all’estero. Non mancheranno i sondaggi di Emg Acqua, come ogni giovedì, in esclusiva per Agorà.

Tra gli ospiti di Luisella Costamagna: Brando Benifei, capogruppo Pd all’Europarlamento; Lucio Malan, Forza Italia; Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera dei deputati; Andrea Delmastro, Fratelli d’Italia; Maria Latella, giornalista; Gennaro Sangiuliano, direttore Tg2; Alessandro De Angelis, Huffington Post; Massimo Galli, direttore malattie infettive ospedale Sacco di Milano; Fabrizio Masia, sondaggista.