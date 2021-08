Agorà Estate su Rai3…, oggi 27 agosto 2021 è iniziato alle ore 8

Tutti gli aggiornamenti in diretta sulla situazione in Afghanistan dopo l’attacco terroristico all’aeroporto di Kabul nella prima parte di Agorà Estate (in onda oggi venerdì 27 agosto 2021)… la trasmissione che è iniziata alle 8 su Rai3.

Durante la puntata si parlerà anche di covid e della Sicilia che potrebbe passare in zona gialla da lunedì, su questo è stato intervistato l’assessore alla Salute della Regione Sicilia Ruggero Razza.

Continua il viaggio per fare l’identikit dei no vax: questa volta tra gli operatori sanitari. Spazio all’informazione di servizio sul tema trasporti pubblici: sicurezza, controlli e nuove regole.

Tra gli ospiti di Roberto Vicaretti ci saranno: