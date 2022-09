“Al Bar Napoli per l’appello a sostenere economicamente la famiglia di Elvira e Mustafa’, fratello e sorella uccisi tragicamente entrambe da pirati della strada” [Video]

QUESTE SONO LE PAROLE SCRITTE SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, DOPO LE 12.30 DI OGGI 02 SETTEMBRE 2022 DAL CONSIGLIERE REGIONALE DELLA CAMPANIA, FRANCESCO EMILIO BORRELLI, AFFERENTE AL GRUPPO DI 'EUROPA VERDE', PER RICORDARE LA 34ENNE INVESTITA E UCCISA DA UN MOTOCICLISTA PIRATA DELLA VIABILITA' IL 29 AGOSTO SCORSO ALLE 3.45 SUL LUNGOMARE DELLA CITTA' PARTENOPEA IN VIA CARACCIOLO

“Al Bar Napoli per l’appello a sostenere economicamente la famiglia di Elvira e Mustafa’, fratello e sorella uccisi tragicamente entrambe da pirati della strada”. Sono queste le parole, scritte sulla sua Pagina Facebook, dopo le 12.30 di oggi 02 settembre 2022, dal consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli, afferente al Gruppo di ‘Europa Verde’, per ricordare la 34enne investita e uccisa da un motociclista pirata della viabilità… il 29 agosto scorso alle 3.45 in via Caracciolo sul lungomare della Città partenopea.