“Al cialtrone Cateno De Luca, che per avere un po’ di visibilità è pronto a fare lo spogliarello come ha già fatto all’Ars o a fare il clown in periferia con il microfono in mano o a strimpellare uno strumento suscitando l’ilarità generale e la compassione, ricordo che non ho bisogno dei guitti e dei cialtroni”. Dopo le 18:50 odierne su Facebook, lo ha evidenziato l’ex parlamentare europeo di Forza Italia l’avvocato palermitano Saverio Romano.

Romano ha proseguito così: “lo invito a scendere dal cassonetto e glielo ricordo da avvocato, una professione che esercito da trent’anni. Non sono costretto, io, a vivere con pratiche, clientele e spicciafacenni”.

Ha concluso in tal modo Romano: “prenda un po’ di fosforo; ha cattiva memoria…, alle Europee il sottoscritto ha preso oltre ventiseimila preferenze più della sua candidata-prestanome. Impari a far di conto.., è anche questo un mestiere come un altro. Meglio di non fare nulla ed essere costretti a vivere di espedienti”.