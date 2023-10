SONO SOLO DUE DELLE MERAVIGLIOSE STORIE NELLA PROSSIMA PUNTATA DI "DALLA PARTE DEGLI ANIMALI", LA TRASMISSIONE IDEATA E CONDOTTA DALL'ON. MICHELA VITTORIA BRAMBILLA, IN ONDA LA DOMENICA SU RETE4 ALLE 10 E 25, IN REPLICA LA DOMENICA ALLE 16.30 SU LA5 E IL MARTEDÌ IN SECONDA SERATA SEMPRE SU RETE4... L'UNICO PROGRAMMA CHE TROVA UN ANGOLINO CALDO, IN CASA E NEL CUORE, AI TANTI ANIMALI ABBANDONATI

Al Cras Stella del Nord della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente sono tantissimi gli animali salvati, tra cui due capriolini e una volpina: via libera alla commozione per Diego, barboncino di tre mesi con la zampette paralizzate adottato da Bruna, una donna meravigliosa che si occuperà di tutte le sue esigenze. Sono solo due delle meravigliose storie nella prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica la domenica alle 16.30 su La5 e il martedì in seconda serata sempre su Rete4… l’unico programma che trova un angolino caldo, in casa e nel cuore, ai tanti animali abbandonati.

Protagonisti assoluti gli animali selvatici del Cras. Non solo i due capriolini, curati e riabilitati a lungo, ma anche una tenera volpina portata dalla polizia provinciale dopo un incidente: il nostro veterinario la opererà per salvarle la zampetta. E poi la liberazione di tre tortorelle e di una civetta vittima di incidente. Come non emozionarsi per la storia di Diego, un barboncino salvato da Nicola, della LEIDAA di Lodi, e adottato da una donna che si occuperà di lui: non siamo certi che potrà di nuovo reggersi sulle zampette, ma anche se così non fosse la sua nuova mamma umana gli darà il massimo.

Purtroppo non sempre gli uomini si comportano così bene. Come nel caso di Momo, che dopo la morte del proprietario è stato sbattuto in canile; poi ci sono Gioia, gattina di tre anni e mezzo sequestrata da una famiglia di accumulatori; Marley, parte di una cucciolata gettata in strada e Gianbruna, trovata randagia in Abruzzo. Ma la più terribile arriva dal Sud e ha come protagonista Totò, una vita a catena, pelle e ossa, prima di essere salvato dalle volontarie. Il finale potete sceglierlo voi: chiamando i numeri indicati in trasmissione, per adottare.

“Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono gli animali che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. È una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).

Il video promo della trasmissione è visibile al link https://youtu.be/rTFcFUjuvbs