Al Porto di Palermo, nelle scorse ore si è verificato uno scontro tra due navi. Per cause derivanti da un problema tecnico sono entrate in collisione la nave Rubattino della Tirrenia che proveniva da Napoli e la Antonello da Messina della Siremar ormeggiata in banchina e… che collega Palermo con Ustica. Nel caso descritto, non si è registrato alcun ferito… ma solo danni ai natanti.

La prima di esse, probabilmente a causa di un guasto mentre faceva manovra…, con la poppa ha urtato la prora della seconda. L’incidente è avvenuto questa mattina e…, lo ha determinato l’avaria del propulsore di sinistra della motonave che congiunge il Capoluogo siciliano con quello partenopeo.

Nella zona del sinistro, hanno eseguito sia i rilievi che l’apertura di una indagine al fine di stabilire l’esatta dinamica dei fatti, gli appartenenti alla Capitaneria di Porto. Sono intervenuti poi sul posto, i periti navali con il compito di avviare le procedure assicurative.

Per il tamponamento suddetto il battello della “Caronte & Tourist Isole Minori” non è riuscito a partire stamane alle 8.30 verso l’isola della Provincia palermitana.