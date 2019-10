Al Teatro Vittorio Emanuele di Messina: si terrà dalle ore 18.00 del 25 ottobre, “L’altra faccia”

Alle ore 18.00 di venerdì 25 ottobre, nei saloni espositivi del Teatro Vittorio Emanuele, nell’ambito del progetto “L’Opera al Centro” curato da Giuseppe La Motta, si inaugura la mostra di Nino Vario “L’altra faccia”. Presentazione critica di Mosè Previti.

Nino Vario è nato nel 1947, dal 1984 vive e lavora a Villafranca Tirrena. La sua pittura aderisce ad un linguaggio artistico che risente degli influssi del ‘900. L’opera di Vario è sintesi e luce, armonia dei toni che spezza gli schemi propri di un imperante tendenza volta a riprodurre modelli di momentanea efficacia. L’artista intende “L’altra faccia” in due modi: come l’altra faccia degli altri, come l’altra faccia di se stesso”. La faccia è la copertina delle persone, il biglietto da visita, lo strato superficiale. Gli esseri umani hanno una faccia al secondo, capire qualcuno è difficile, più difficile ancora è capire se stessi. Elaborando il segno e l’origine astratto geometrica della sua vena artistica, il pittore è approdato a un linguaggio narrativo essenziale ed elegante, dove la storia nasce nello sguardo interpretante di chi guarda e l’altra faccia, alla fine, è la nostra. La mostra potrà essere visitata dal 25 ottobre al 5 novembre, nelle fasce orarie 10:00-13:00 / 16:00-19:00.

Mostra: “L’altra faccia” di Nino Vario;

Teatro Vittorio Emanuele, via Garibaldi – Messina;

Dal 25 ottobre al 5 novembre 2019 escluso il lunedì;

Chiuso 30, 31 ottobre e 1 novembre 2019;

Inaugurazione, venerdì 25 ottobre 2019, ore 18.00.