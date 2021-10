PER I CONSULTI CON I MEDICI..., NON E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Al via da oggi fino al 16 ottobre il Villaggio della Salute al Parco Corolla di Milazzo con visite mediche gratuite con gli specialisti dell’Asp di Messina e somministrazioni anti Covid 19 con informazioni specifiche sulla vaccinazione. Per i consulti con i medici non è necessaria la prenotazione, sarà presa in considerazione la priorità in ordine di arrivo. Le visite saranno possibili da martedì e venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, mentre sabato solo dalle 9 alle 12.30.

“La manifestazione – spiega il commissario straordinario dell’Asp di Messina Bernando Alagna – offre la possibilità alla cittadinanza di avere per 5 giorni consulti medici gratuiti e di immergersi in un percorso nel mondo della salute. I visitatori saranno guidati alla scoperta delle diverse aree con la possibilità di ricevere consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini scorrette che possono nuocere alla salute. L’obiettivo è quello di favorire l’empowerment (concetto tecnico traducibile con responsabilizzazione e acquisizione di competenze sulle proprie vite) di tutti i cittadini, anche di coloro che sono giovani e sani e possono avere una scarsa dimestichezza con i temi della prevenzione”.

Durante il percorso previsti screening oncologici per la prevenzione del tumore al seno, con mammografia in screening (età 50-69 anni), a cura del responsabile U.O.S. Screening Mammografico dell’Asp Farsaci; ecografie mammarie di secondo livello con Angelo Natoli responsabile U.O.C. Radiologia P.O. Patti; visite senologiche con Luisa Puzzo, responsabile Breast Unit Senologia Chirurgia P.O. Taormina. Inoltre esami per la prevenzione del tumore al collo dell’utero, con visite ginecologiche e Pap test (età 25-64 anni) a cura di Maria Magliarditi della Ginecologia consultorio Lipari e Tiziana Pollino ostetrica consultorio Milazzo. Uno spazio sarà dedicato alla prevenzione del tumore del colon retto, con informazioni per consegna e ritiro Fob T presso Farmacia Montalfarma, Parco Corolla (50-69 anni), curato da Rosaria Cuffari, dirigente Asp centro gestionale Screening. Nello spazio dedicato alla Dermatologia, prevenzione dei tumori cutanei con Dermatoscopia a cura di Paolo Di Marco, U.O. Dermatologia P.O. Barcellona Pozzo di Gotto.

Per la prevenzione delle malattie Infettive e Cronico degenerative, organizzati diverse tipologie di servizi utili. Per le malattie Infettive, ci sarà un consuling per la prevenzione malattie sessualmente trasmesse a cura di Letizia Panella responsabile U.O.S. Malattie Infettive P.O. Barcellona Pozzo di Gotto; per Cardiologia, visite cardiologiche Ecg, a cura di Filippo Marte, responsabile U.O.C. Cardiologia P.O. Milazzo, di Salvatore Garibaldi, responsabile U.O.S. Emodinamica P.O. Patti, e di Carmelo Mazzeo, dirigente medico Distrettuale Barcellona Pozzo di Gotto. Per la Diabetologia informazioni sul controllo glicemico, a cura di G.D’andrea, M.T. Muscianisi dirigenti medici Distretti Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto.

Sarà anche predisposto uno stand per le informazioni sulle vaccinazioni, in particolare previste informazioni pro vaccinazione Anti Papillomavirus curati da Giulia Tarabini Castellani e da Antonio Pollicino, dirigenti medici Centri Vaccinali Asp Messina. Inoltre, una campagna sulla promozione di stili di vita adeguati curata dall’Equipe Centri multidisciplinari del progetto Psn ‘promozione stili di vita’, è curata da M.Papa, N.Vacirca, L.Lo Prinzi. Proseguiranno infine come ogni giorno le vaccinazioni Anti Covid 19 e previsto anche uno stand per la promozione informativa a cura di Rosalba di Paola, responsabile Hub Vaccinale Parco Corolla. Qui sarà possibile trovare tutte le risposte ai quesiti sulla vaccinazione, info sui punti vaccinali e le regole da seguire per ottenere il green pass, o i percorsi previsti in caso di positività al Sars-Cov-2.

“Siamo soddisfatti – commenta il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze – per questa importante iniziativa per la prevenzione di importanti malattie resa possibile grazie all’Asp, all’ufficio emergenziale e alla disponibilità della direzione del Parco Corolla. Combattiamo da oltre un anno e mezzo questa battaglia contro il Coronavirus e vogliamo far comprendere ai cittadini che, come ogni intervento di prevenzione, la vaccinazione agisce su individui sani, perché non si ammalino. I suoi migliori effetti sono silenti, perché abbattono, prima che si manifesti, un rischio altrimenti grave. Tutto ciò non deve indurre nell’errore di pensare che la vaccinazione sia inutile o, peggio, dannosa. E’ invece indispensabile ed un atto di responsabilità rispetto alla propria salute e a quella dei propri figli, che ciascuno può maturare a partire da informazioni corrette e trasparenti”.

“Siamo bene lieti – scrive Santi Grillo direttore del Parco Corolla – di ospitare questa iniziativa perché è ‘importante avvicinare la sanità ai cittadini senza alcune barriere burocratiche. Gli utenti infatti potranno usufruire direttamente di questi servizi e di alcuni approfondimenti attraverso visite specialistiche. Continuiamo inoltre a collaborare con le autorità sanitarie in modo proficuo per incentivare le vaccinazioni”.

”Tantissime persone -afferma il sindaco di Milazzo Giuseppe Midili – avranno l’opportunità di controllarsi grazie a questo Villaggio della salute. Quando la medicina si sposta e si reca nei luoghi di maggiore concentrazione di cittadini, diventa un ottimo servizio per la collettività fatto in maniera intelligente e intuitiva”.