Al via domani 13 luglio 2021, a Taormina, la Taomoda Week, tra i Grandi eventi della Regione Siciliana, patrocinata tra gli altri dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Camera Nazionale della Moda Italiana e realizzata in sinergia con l’Assessorato regionale alle Attività Produttive, con il supporto dell’Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo.

Alle ore 10.30 conferenza d’apertura sulla terrazza dello storico Palazzo Calanna-La Baronessa, a Taormina, con la partecipazione, tra gli altri, di Giacomo Santucci Presidente di CBI ed Elena Bugranova Presidente di Russian Buyer Union.

Nel corso della conferenza di presentazione, il presidente di Taomoda, Agata Patrizia Saccone, annuncerà tutti i TAO AWARDS 2021, dopo aver anticipato quelli della moda, che quest’anno andranno a Gianluca Capannolo, Cristiano Burani, Alessandro Enriquez e il duo Marco Bologna, oltre al manager e talent scout Piero Piazzi che sarà accompagnato dalla top model Nadège, special guest, e i TAO AWARDS al Design assegnato a Piero Lissoni e quello al Turismo Sostenibile che andrà a Lady Bike Ludovica Casellati.

A seguire, nel pomeriggio, dalla terrazza dell’Excelsior Palace Hotel in programma la Lectio magistralis di fotografia tenuta da Arturo Delle Donne e una portrait section ideata per Acto Onlus (prima associazione italiana nata per sostenere la cura e la prevenzione del tumore ovarico). Nel calendario della Taomoda Week –ricordiamo- il 14 luglio, il Sustainability Day, prima giornata della sostenibilità istituita in Sicilia. Grande curiosità e attenzione, inoltre, per la vetrina del TAOMODA Sicily. Si registra il tutto esaurito invece per la serata di Gala di Taomoda Awards 2021, data unica il 16 luglio al Teatro Antico di Taormina, appuntamento clou della Taomoda Week.