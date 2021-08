SABATO 21 AGOSTO..., ALLE ORE 20.00 PRESSO LA SPLENDIDA “TENUTA DUE PINI” DI ARICCIA SI TERRA' LA SERATA (DURANTE LA QUALE SI DECIDERA' CHI SARANNO LE RAGAZZE CHE PARTIRANNO PER LA FINALE NAZIONALE PREVISTA A TAORMINA DAL 5 AL 10 SETTEMBRE) PRESENTATA DAGLI ATTORI JANO DI GENNARO ED ELISA PEPE' SCIARRIA

Articolo…, tratto da… www.paeseroma.it.

Al via la finale regionale Lazio e Molise del concorso Una Ragazza per il Cinema 33^ edizione 2021 e quinta selezione del concorso Una Ragazza, Un Ragazzo, Un Bambino per lo Spettacolo 2^ edizione 2021.

La splendida “Tenuta Due Pini” di Ariccia ospiterà l’evento a bordo della sua fantastica piscina per decidere chi saranno le ragazze che partiranno per la finale nazionale di Taormina dal 5 al 10 settembre. La serata sarà presentata dagli attori Jano Di Gennaro ed Elisa Pepè Sciarria. Tra gli ospiti presenti in giuria Michelangelo Letizia direttore di PaeseRoma.