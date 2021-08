Al via venerdì 13 alle 18.45 alla tenuta Capo Rasocolmo “Promontorio Nord”, la rassegna teatrale, con la direzione artistica di Roberto Zorn Bonaventura, legata al Capo Rasocolmo Summer Fest 2021. Ad aprire la rassegna, il ritorno di Giovanni Gionni Boncoddo con lo spettacolo “Maradona e’ meglio di Pele’”. In scena Damiano Boncoddo e Vincenzo Cambria con le musiche dal vivo di Emanuele Bono.

“Si tratta di un’accozzaglia di appunti, di confessioni, e manca di una vera struttura teatrale, spiega Boncoddo. E’ semplicemente una testimonianza della rottura del tempo in cui viviamo. Scrivere questo testo non è stato per me come scrivere della perfezione calcistica di Diego Armando Maradona, che tutti abbiamo già riconosciuto come sublime, ma piuttosto come scrivere del processo veramente sublime della natura di Diego Armando Maradona che ha il diritto di essere eternamente ricordato e apertamente discusso”.

Si tratta del primo dei tre appuntamenti previsti nell’ambito della rassegna, giunta alla sua quinta edizione, che vedrà alternarsi sul palco nel boschetto a picco sul mare, artisti che proporranno i loro spettacoli al tramonto prevalentemente senza l’ausilio di luci o impianti di amplificazione.

I biglietti per tutti gli eventi sono acquistabili sul sito della tenuta www.tenutarasocolmo.com.

