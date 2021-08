Alcuni appartenenti alla Sezione Volanti, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Messina, a carico di un trentatreenne messinese

E' UN PERSONAGGIO RITENUTO RESPONSABILE DEL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, COMPIUTI IN DANNO DELLA CONVIVENTE IN STATO DI GRAVIDANZA, LA QUALE SUBIVA RIPETUTAMENTE MOLESTIE FISICHE E VERBALI