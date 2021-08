A DIRLO IN UNA NOTA (DIFFUSA NELLE SCORSE ORE), RIVOLTA AL SINDACO DI MESSINA... CATENO DE LUCA, SONO STATI GLI ESPONENTI PELORITANI DEL PARTITO DEMOCRATICO A PALAZZO ZANCA... GAETANO GENNARO, ANTONELLA RUSSO, ALESSANDRO RUSSO, CLAUDIO CARDILE E FELICE CALABRO' CHE HANNO COMMENTATO LE DICHIARAZIONI DEL PRIMO CITTADINO RESE IERI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE (AVVENUTA NEL SALONE DELLE BANDIERE) DELLA RELAZIONE DEL TERZO ANNO DI ATTIVITA' DELLA GIUNTA MUNICIPALE

“Alcuni consiglieri comunali gli chiedono qualcosa in cambio? Faccia i nomi”. Lo hanno detto in una nota delle scorse ore rivolta al sindaco di Messina… Cateno De Luca gli esponenti peloritani del Partito Democratico a Palazzo Zanca… Gaetano Gennaro, Antonella Russo, Claudio Cardile, Alessandro Russo e Felice Calabrò che hanno commentato le dichiarazioni del primo cittadino rese ieri in occasione della presentazione (avvenuta nel Salone delle Bandiere) della relazione del terzo anno di attività della Giunta municipale.