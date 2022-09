ANDREA CAPRINI ASSESSORE AL WELFARE E L'ASSISTENTE SOCIALE S.G., SONO INDAGATI PER I PRESUNTI REATI RISPETTIVAMENTE DI 'INDEBITA PERCEZIONE AI DANNI DELLO STATO' E FALSO IDEOLOGICO

Alcuni dei componenti della Giunta comunale di Mantova, che è a trazione PD, sono finti nell’occhio del ciclone.

L’assessore al Welfare…, facente parte della citata Amministrazione risulta essere indagato nel contesto di un Procedimento Penale instaurato dai magistrati della competente Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di ‘Indebita percezione ai danni dello Stato’! I fatti contestati, sono legati al ruolo da lui ricoperto nel contesto del Consorzio Tutela Minori. Insieme ad Andrea Caprini, questo è il nome del responsabile dell’Assessorato mantovano, è sottoposta ad Indagine anche l’assistente sociale S.G., per un presunto falso ideologico compiuto ai danni di una famiglia con minore affidata al Comune di Rodigo.

L’impiegata…, avrebbe omesso di riferire (ai giudici che la incaricarono di seguire il Nucleo familiare) particolari importanti riguardanti la situazione dei familiari della minorenne per prolungarne l’affidamento eterofamiliare a beneficio dei responsabili del Comune di Mantova. In riferimento al citato Procedimento riguardante l’Inchiesta, è contemplato anche il reato di Calunnia commesso contro un Giudice che aveva emesso un Decreto ingiusto di allontanamento di una minore. Successivamente…, il provvedimento era stato revocato.

Alle ore 09.20 e seguenti del 18 ottobre 2020, è prevista l’udienza Penale con le modalità previste nel rito cosiddetto in ‘Camera di Consiglio’ a carico dei due menzionati indagati. Lo scorso 24 maggio a Mantova, si era tenuta una prima convocazione innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari Beatrice Bergamasco alla presenza del pubblico ministero Giulio Tamburini. Erano presenti le Parti Offese ed i legali degli accusati, ma non loro stessi tratti a Giudizio. La dottoressa sostituto procuratore Silvia Bertuzzi operante presso gli Uffici Giudiziari mantovani, si occupa, di coordinare l’attività inquirente scaturita dopo la Denuncia presentate dai presunti danneggiati.