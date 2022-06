“Alemanna. Storie di cultura” riprende i “Percorsi del gusto”, il filone della rassegna che punta a valorizzare eccellenze e professionalità enogastronomiche della nostra terra

L’APPUNTAMENTO E' DOMANI, DOMENICA 26 GIUGNO, ALLE ORE 18 PRESSO L’OMONIMA EX CHIESA DI VIA SANT’ELIA A MESSINA, CON “PANEM NOSTRUM COTIDIANUM”, UN EVENTO CHE PORTA IN CITTA' FRANCESCO VESCERA, RIBATTEZZATO COME “L’ARCHEOLOGO DEI GRANI ANTICHI”