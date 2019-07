Alessandro Cacciotto (esponente del PD, al Terzo Quartiere di Messina): “tante volte, i cittadini se la prendono con i consiglieri chiedendo giustamente attenzioni e soluzioni”.

Cacciotto, ha fatto tale affermazione, in riferimento ad un danneggiamento di un quadro elettrico forzato a Camaro San Luigi.

Il consigliere piddino ha proseguito così: “purtroppo i primi nemici della città sono spesso gli stessi cittadini a cui non frega assolutamente nulla della cura della cosa pubblica. Ci puo’ essere il miglior sindaco del mondo, ma se non cambia la testa di alcuni non si potrà mai avere una città migliore”.