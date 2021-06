All’1.00 circa della scorsa notte, per cause che sono ancora da accertare nella strada a scorrimento veloce che mette in collegamento il centro di Patti con i caselli autostradali di quel luogo è accaduto un grave incidente nel quale ha perso la vita la 29enne Marika Michela Buttò la quale sembrerebbe stesse rientrando a casa dopo essere stata sul posto di lavoro.

Dopo una iniziale ricostruzione della dinamica del sinistro sul quale indagano gli agenti della Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello coordinati dal comandante Massimiliano Fiasconaro sarebbe emerso che l’auto condotta dalla donna sia uscita di strada impattando contro il guardrail e precipitando da un viadotto mentre stava percorrendo il tracciato viabile in direzione Palermo – Messina.