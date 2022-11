IN TAL MODO HA SCRITTO IERI 5 NOVEMBRE 2022 SUL SUO PROFILO FACEBOOK LA DOTTORESSA MARIA ANGIONI, L'EX PUBBLICO MINISTERO SASSARESE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA, CHE FÙ LA PRIMA AD ESERCITARE L'AZIONE PENALE IN RELAZIONE ALLE INDAGINI RIGUARDANTI LA SCOMPARSA DELLA MINORE NON PIÙ RINVENUTA A MAZARA DEL VALLO DALL'1 SETTEMBRE DEL 2004

“Alla luce di alcuni recenti spunti che mi sono stati dati, ho riletto le dichiarazioni rese da Giuseppe D’Assaro all’udienza pubblica del 29.6.2011, nel processo contro Jessica Pulizzi, quando ha confermato di avere appreso che Denise Pipitone sarebbe stata portata a Palermo presso i parenti e affini suoi e di Pietro Pulizzi, nonchè del movente a carico di Pietro Pulizzi, e di avere pensato che la bambina fosse stata venduta”. In tal modo ha scritto ieri 5 novembre 2022 sul suo Profilo Facebook la dottoressa Maria Angioni, l’ex pubblico ministero sassarese della Procura della Repubblica di Marsala, che fù la prima ad esercitare l’azione Penale in relazione alle Indagini riguardanti la scomparsa della minore non più rinvenuta a Mazara del Vallo dall’1 settembre del 2004.

La Angioni ha concluso così: “io non so però che esito abbiano avuto i procedimenti penali iscritti, credo d’ufficio, nei confronti di D’Assaro per calunnia e autocalunnia, e soprattutto non so se Pietro Pulizzi, e gli altri familiari da D’Assaro indicati come responsabili del sequestro, abbiano mai querelato il dichiarante. Qualcuno può aiutarmi? Ad ogni modo, alla luce dei recenti spunti, tra coloro che vennero indicati da D’Assaro, Pietro Pulizzi sarebbe estraneo al rapimento”.