Alla presenza del Sindaco Federico Basile, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello e del Presidente del Consiglio comunale Cateno De Luca, candidato alla Presidenza della Regione Siciliana, sono stati consegnati stamani i lavori di rifacimento di Piazza Cairoli.

L’opera è stata finanziata sbloccando una vecchia somma stanziata nel 2009, che rischiava di andare perduta a causa di una serie di criticità, risolte durante l’Amministrazione De Luca e oggi dunque disponibili per l’utilizzo. Grande soddisfazione è stata espressa dall’Assessore Mondello, che ha evidenziato come stia prendendo corpo la vision dell’Amministrazione, che agisce in continuità con quanto programmato e pianificato, mostrando i frutti di un lavoro attento e costante.

“Un nuovo e importante tassello – ha commentato a margine l’Assessore Mondello – si inserisce nella pianificazione complessiva della nostra città; il restyling di Piazza Cairoli, agognato da anni, è finalmente una realtà e rappresenta il mantenimento dell’ennesimo impegno preso con la comunità e mantenuto. E’ particolarmente appagante lavorare all’insegna della continuità, perché consente di poterne raccogliere i frutti; un percorso virtuoso che continua e che ci auguriamo possa rappresentare una svolta concreta per Messina. Piazza Cairoli è il cuore pulsante dello shopping e dello svago; il riassetto e la nuova impostazione in linea con gli standard europei sarà un grande incentivo per il commercio, per il turismo e, non ultimo, per la piena fruizione dei messinesi, che a breve potranno godere di uno spazio totalmente nuovo e funzionale”.