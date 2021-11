Alla tavola rotonda, organizzata da INPS e Amministrazione Comunale di Messina ieri nella sede dell’Ente previdenziale, nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si è parlato di #redditodilibertà

Alla tavola rotonda, organizzata da INPS e Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si è parlato di #redditodilibertà, il prezioso contributo che favorirà maggiore autonomia alle donne vittime di violenza.

Presenti ieri per la Polizia di Stato, il Portavoce della Questura, Comm. C. Salvatore Gulizia e il Dirigente dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura di Messina, Comm. C. Daniele Fresta.