“Allagamenti Viale Regina Elena, nessuna soluzione immediata”

“Giovedì mattina ho approfittato dell’incontro con l’assessore alle deleghe alla protezione civile Massimo Minutoli, per segnalare il problema già evidentemente nota dell’allagamento del viale Regina Elena nel tratto compreso tra il Deco e la via Leonardo Sciascia quando in città si abbattono le cosiddette bombe d’acqua”. Lo ha scritto ieri 15 ottobre 2022 sulla sua Pagina Facebook, Francesco Pio Magazzù un consigliere della V^ Circoscrizione di Messina.

Magazzù ha aggiunto: “l’assessore ha spiegato che il problema è noto, ed è dovuto a un sistema fognario e di servizi inadeguati e per lo più datati e dunque incapaci di fare defluire l’acqua che durante questi eventi meteorologici raggiunge un’altezza nel tratto anche di oltre i 40cm. Al momento non c’è nessuna risoluzione in vista e la speranza, stando a quanto ha riferito l’assessore, è quella di convogliare qualche finanziamento da qualche progetto per intervenire e realizzare un adeguamento del sistema fognario”.

Ha concluso Magazzù: “di fatto ad oggi non sono previste risoluzioni nel breve periodo. Ciò non toglie che continuerò nella mia azione politica e nel -pressing- sull’amministrazione al fine da un lato di spingere la stessa a trovare i fondi necessari per intervenire e dall’altro, garantire manutenzione ordinaria e straordinaria ai servizi già esistenti al fine di limitare per quanto possibile i disagi e i pericoli per la comunità.