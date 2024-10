Alle 06.20 di oggi 09 ottobre 2024, in un tragico incidente avvenuto al Chilometro 47,600 dell’Autostrada A-18 Messina-Catania tra Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos ha perso la vita il 20enne di Piedimonte Etneo (Catania) Matteo Urzì

Alle 06.20 di oggi 09 ottobre 2024, in un tragico incidente avvenuto al Chilometro 47,600 dell’Autostrada A-18 Messina-Catania tra Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos ha perso la vita il 20enne di Piedimonte Etneo (Catania) Urzì.

La vittima viaggiava su un furgone Fiat Doblò insieme ai genitori, il padre verosimilmente alla guida non riusciva ad evitare l’impatto con un Autocarro OM 40 adibito al trasporto di generi alimentari precedentemente ribaltatosi e postosi di traverso sulla carreggiata autostradale.

Ecco i tanti Messaggi di cordoglio… verso lo sfortunato ragazzo… scritti sulla Bacheca del suo Profilo Facebook, da ‘Amici’ e ‘conoscenti’:

Stefano Balsamo: “Ci eravamo detti di trovare un giorno per vederci dopo più di un anno , purtroppo non ci siamo riuscìti ad organizzarci… ti terrò per sempre nel mio cuore,mio caro Matteo Urzì … RIP VITA!!! Così mi chiamavi”;

Alfio Angelo Nucifora: “Ciao cugino Matteo…R.I.P.”;

Bella Piccina: “R.i.p Matteo Urzì mi dispiace gioia non doveva finire così dovevi avere una vita davanti e invece la tua si è spenda troppo in fretta l unica cosa che posso chiederti dai la forza alla tua famiglia di andare avanti perché non sarà facile non sarà facile per loro andare avanti senza di te”;

Giuseppe Arcidiacono: “Non ci sono parole per esprimere il mio dolore nell’apprendere questa notizia. Non riesco e crederci. Matteo ragazzo dal cuore grande sempre gentile, ricordo come fosse ieri le tue battute e il tuo rispetto quando attendevi l’entrata in mensa in convitto. Rimane solo il silenzio. Ti stimo”;

Maria Pollicina: “Tra le cose che una tragedia toglie, le parole. Una preghiera per Matteo Urzì”!