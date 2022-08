ECCO TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI PRESENTI NEI 20 LISTINI DEPOSITATI AL TRIBUNALE DI MESSINA, PER GLI OTTO SEGGI DISPONIBILI AL PARLAMENTO SICILIANO

Alle 16.00 di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle liste elettorali per le elezioni regionali del 25 settembre. Ecco tutti i nomi delle 20 liste presentate a Messina per gli otto seggi disponibili al Parlamento Siciliano.

De Luca Sindaco Di Sicilia

De Luca Cateno, Costantino Valentina, Croce’ Concetta, D’Angelo Nicoletta, De Leo Alessandro, Giorgianni Marco, Lombardo Giuseppe Detto “Pippo”, Sciotto Matteo.

Sicilia Vera

Lo Giudice Danilo, Aliberti Eugenio, Bruno Daniela detta Consolo, Giannetto Serena, Giuffre’ Stefania, Restuccia Antonio, Ricciardi Filippo, Vicari Marco.

Orgoglio Siculo

Briguglio Mario, Buonocuore Concetta detta Cettina Bonocore, Buonocore, Bonocuore, Cantello Ivano, Di Ciuccio Rosaria Rita detta Spinella, Fazio Francesco, La Spada Serena, Pulizzi Vincenzo detto Enzo, Zirilli Daniela.

Basta Mafie

Ando’ Oscar, Arena Marisa, Calore Grazia, Cosenza Salvatore, Famà Fabio, Impollonia Teresa, Tripodi Cristiano, Zodda Roberto.

Autonomia Siciliana

Catalfamo Cristina, De Vincenzo Giovanna detta Ivana, Pennisi Antonio, Oteri Simona, Ruzzo Daniele, Scopelliti Giovanni, Taranto Bartolomeo detto Cavallino, Traclo’ Oleg.

Giovani Siciliani

Cappello Giulia, Cardia Alessandra, Di Mento Giuseppe, La Macchia Tommaso, Mormino Fabiana, Natoli Simone, Ravidà Domenico, Romeo Francesco detto Ciccio.

Impresa Sicilia

Crisafulli Ugo Sergio detto Sergio, Conti Francesco detto Ciccio, Irrera Cristiana, Lo Bianco Anna, Micalizzi Rita Pancrazia, Mordaci Rocco Augusto, Rifici Sara, Stracuzzi Antonino detto Tonino.

Lavoro In Sicilia

Barbaro Fortunato, Campanella Nicoletta, Di Buono Liborio Antonellomichele detto Antonello, Fiocco Giuseppe detto Pippo, Formica Stefania, Guido Mario Grazia, Mellini Armando, Sturiale Dorotea.

Terra D’Amuri

Antonuccio Irene, Brigandi’ Alessandro detto Briga, Carrolo Elisabetta, Di Natale Antonino detto Nino, Ioppolo Salvatore, Laimo Franco Maria, Maniscalco Marta, Puccio Salvatore.

Fratelli d’Italia

Elvira Amata, Giuseppe Galluzzo, Luigi Miceli, Gaetano Nanì, Vincenzo Ciraolo, Ferdinando Croce, Giovanna Giacobbe, Teresa Pino.

Azione Italia Viva

Gaetano Armao, Novella Falduto, Letterio Grasso, Maria Cristina Gambino, Antonino Giordano, Aurelia Botto, Massimiliano Miceli, Mario Ferraro.

Italia Sovrana e popolare

Pietro Alosi, Maria Baglione, Orazio Calì, Giusi Forestiere, Renzo Ioppolo, Giusi Orecchio, Gaetano Scoglio, Giuseppe Siragusa.

Siciliani liberi

Eliana Esposito, Ciro Lomonte, Luisa Chifari, Angela Drago, Pasquale Intili, Andrea Maugeri, Salvatore Marzini, Salvatore Turrisi.

Forza Italia

Tommaso Calderone, Bruno Cilento, Giuseppe Corvaja, Daniela Di Ciuccio, Bernadette Grasso, Giuseppe Picciolo, Donatella Sindoni, Giovanni Villari.

Prima l’Italia – Lega

Maria Aloisi, Antonella Bartolomeo, Giuseppe Buzzanca, Antonio Catalfamo, Giuseppe Laccoto, Giovanna Pantò, Davide Paratore, Marilena Salamone.

Democrazia Cristiana Sicilia

Gabriella Barbera, Salvatore Merlino, Maria Teresa Prestigiacomo, Giovanni Princiotta, Federico Raineri, Carla Mariagrazia Riscifuli, Massimo Russo, Salvatore Totaro.

Partito Democratico

Antonino Bartolotta, Francesco Capria, Valentina Chinnici, Calogero Leanza, Palmira Mancuso, Giovanni Mastroeni, Laura Pulejo, Giuseppe Vitarelli.

Movimento Cinque Stelle

Antonella Papiro, Cristina Cannistrà, Vera Giorgianni, Calogero Leanza (omonimo del candidato Pd alle regionali), Lillo Valvieri, Giovanni Utano, Riccardo Zingone.

Popolari e Autonomisti

Luigi Genovese; Marcello Greco; Emanuele Carnevale; Nunziata D’Angelo; Luca Frontino; Paolo Mangano; Rosa Angela Mazzeo. Centopassi per la Sicilia Claudio Fava, Riccardo Orioles, Giuseppe Cannistrà, Nella Foscolo, Katia Gussio, Antonio Mamì, Domenico Siracusano, Mariateresa Zagone.