Alle 16:30 di oggi 29 gennaio 2022, ha avuto inizio il ‘No Paura Day 14’ in piazza Unione Europea a Messina.

Tanti siciliani e siciliane, sono uniti per protestare contro il ‘Green Pass’ introdotto dai rappresentanti del Governo nazionale guidato dal premier Mario Draghi, lo scorso 6 agosto 2021 e verso le misure approvate successivamente ed in modo sempre più repressivo per contrastare non tanto e non solo la diffusione del Covid-19, ma l’esistenza di cittadini che liberamente hanno scelto di non vaccinarsi.

All’evento, presenziano: “Carlo Alberto Brusa (avvocato in video conferenza) Vincenzo Monello, Angelo Giorgianni (segretario dell’Organizzazione Mondiale per la Vita e presidente dell’Associazione ‘L’Eretico’), Barbara Cannata, Bianca Laura Granato (senatrice in collegamento), Santi Daniele Zuccarello (commercialista) e Valentina Serrano’ (giornalista e moderatrice)”.