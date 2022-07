Alle 23.00 circa di ieri 24 luglio 2022, poco dopo il Museo di viale della Libertà a Messina si è verificato un incidente stradale

UN CUCCIOLO DI SHIBA..., PROBABILMENTE PER LA PAURA SI E' LANCIATO FUORI DA UNA SMART CHE HA TERMINATO LA SUA CORSA CAPPOTTANDOSI, PER LUI NON C'E' STATO NULLA DA FARE PERCHE' LO HANNO INVESTITO LE AUTO IN TRANSITO, MENTRE IL CONDUCENTE DEL PICCOLO VEICOLO INVECE, SI TROVA RICOVERATO AL REPARTO DI RIANIMAZIONE DELL'OSPEDALE PAPARDO