LA DONNA..., NEL POMERIGGIO È STATA INVESTITA SULLE STRISCE PEDONALI IN VIA GARIBALDI NEI PRESSI DI PIAZZA FULCI A MESSINA

Alle odierne ore 21.05 a causa di una emorragia cerebrale, ha perso la vita la 69enne Rosa Maria Serraino. La donna…, nel pomeriggio e’ stata investita da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali nella carreggiata lato monte di via Garibaldi nei pressi di piazza Fulci a Messina.

Dopo l’urto…, la donna ha battuto violentemente il capo sull’asfalto e per tale ragione i sanitari del 118 (che le hanno prestato le prime cure quando sono immediatamente giunti sul posto) hanno fermato il sangue che stava copiosamente perdendo.

Gli operatori che hanno iniziato ad assistere la malcapitata in loco, decidevano di disporre il trasferimento al Policlinico Universitario di via Consolare Valeria luogo nel quale in serata e’ spirata.

