Alle ore 15.00 circa di oggi la squadra dei vigili del fuoco di Lipari è intervenuta per soccorso a persona in località Valle Muria. Il malcapitato di circa 30 anni, per cause ancora da definire, è scivolato da un’altezza di due metri riportando un trauma cranico e una frattura al polso.

Il recupero della persona infortunata per il successivo trasferimento al Policlinico di Messina è avvenuto mediante l’elicottero AW139 Drago 142, proveniente dal nucleo elicotteri VVF di Catania del reparto volo VVF. Attualmente è in corso il trasferimento presso il Policlinico di Messina.