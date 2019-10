Alle ore 18.00 di oggi venerdì 11 ottobre, nei saloni espositivi del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, nell’ambito del progetto “L’Opera al Centro”, si inaugura la mostra di Giuseppe Guerrera. L’artista messinese, diplomatosi a Milano all’accademia di Brera, è stato impegnato anche nell’insegnamento della materia pittorica. Le sue mostre sono state molteplici e le sue opere hanno riscontrato un grande successo in ambito nazionale e all’estero.

In Guerrera la realtà è sempre contenuto di una forma intessuta di effettivi valori costruttivi e pittorici. Si tratta di un realismo impegnato e non semplicemente accademico, di un realismo che mira alla restaurazione di un mondo concreto, in cui l’uomo si possa reinserire senza complessi e alienazioni varie. La mostra potrà essere visitata dall’11 al 22 ottobre, nelle fasce orarie 10.00-13.00/16.00-19.00.