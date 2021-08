ALLA RIMOZIONE DEI TRONCHI, CI HANNO PENSATO I COMPONENTI DI DUE SQUADRE DI POMPIERI... GIUNTI IN LOCO

Alle ore 19.00 dell’odierno tardo pomeriggio parte di un grosso albero di pino e’ caduto in viale Regina Elena a Messina nella corsia lato mare, nei pressi della Rotonda centrale dell’Annunziata.

Per fortuna, la suindicata caduta, non ha coinvolto ne pedoni ne auto in transito ma solo una Opel Agila parcheggiata sotto l’arbusto.

A causa di questo episodio, il traffico della zona gia’ notevole per quello concomitante e coincidente con l’ulteriore flusso veicolare del controesodo ha subito forti rallentamenti.

I componenti di una pattuglia di vigili Urbani, prontamente giunti sul posto hanno deviato i veicoli dalla Circonvallazione in via Duca degli Abruzzi verso il viale della Liberta’.

Alla rimozione dei tronchi, ci hanno pensato i responsabili di due squadre di pompieri anch’essi arrivati in loco.