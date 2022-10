Alle ore 21.00 circa della serata di ieri 24 ottobre 2022, l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca, leader di ‘Sud chiama Nord’, attuale presidente del Consiglio comunale di sede e deputato regionale presso il Palazzo dei Normanni a Palermo è stato trasportato al Policlinico Universitario di viale Gazzi a causa di un malore improvviso da lui subito.

Dalle prime informazioni circolate, sarebbe emerso che la causa del malessere fosse da ricercare in un eccessivo affaticamento. Alla Struttura sanitaria messinese, oltre all’attuale primo cittadino Federico Basile si sono recati altri componenti dello Staff #deluchiano. Tutti hanno fatto trapelare un certo ottimismo, sulle condizioni fisiche di De Luca che comunque è rimasto ricoverato per osservazione ed in via precauzionale.