“Alle prossime elezioni ci saranno due coalizioni di centrosinistra e centrodestra con dentro tutto e il contrario di tutto” [Video]

“Alle prossime elezioni ci saranno due coalizioni di centrosinistra e centrodestra con dentro tutto e il contrario di tutto”. Lo ha detto ieri, Carlo Calenda, il responsabile di ‘Azione’, intervenendo al programma Coffee Break in onda su La7 dal lunedì al sabato dopo le ore 09:40.

Calenda ha aggiunto questo per concludere così: “finte alleanze che dopo il voto non potranno mai governare. Con Più Europa formeremo un polo indipendente spiegando agli italiani, come fatto a Roma, come vogliamo governare”.