LE PALLOTTOLE..., AVREBBERO RAGGIUNTO UN UOMO CHE PER FORTUNA NON SI TROVA IN PERICOLO DI VITA ED E' RICOVERATO IN OSPEDALE

All’una della scorsa notte, nei pressi di uno dei locali più noti di Praia a Mare vi è stato un agguato nel quale sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Le pallottole…, avrebbero raggiunto un uomo che per fortuna non si troverebbe in pericolo di vita.

Dopo il fatto di sangue, è stato immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri giunti dalla Stazione della vicina Scalea. I militari hanno subito sentito i presenti, allo scopo di ricostruire l’esatta dinamica dell’agguato e risalire alle possibili cause che l’hanno determinato. Il ferito si trova in ospedale, dove non appena le sue condizioni lo consentiranno, verrà ascoltato dagli investigatori.