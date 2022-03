Alma Basket Patti: sarà un match delicato…, quello contro Ponte Buggianese in programma domenica 20 marzo al PalaSerranò nella cittadina del litorale tirrenico messinese

“Servono tassativamente i due punti. Dobbiamo riscattarci dalla brutta partita fatta a La Spezia. Paghiamo la stanchezza a causa delle rotazioni corte, ma domenica dobbiamo voltare pagina capendo che in questa fase del campionato dobbiamo stringere i denti. Dobbiamo provare a dare sempre il 100 per cento. Le ragazze sono pronte per farlo”. Così coach Mara Buzzanca ha anticipato lo scontro delicato che vedrà l’Alma Patti ricevere Nico Basket domenica 20 marzo al PalaSerranò.

La sconfitta maturata contro Cestistica Spezzina, squadra sicuramente più attrezzata delle siciliane, non è piaciuta, motivo per cui l’Alma ha lavorato in settimana per un riscatto immediato. Tornare a vincere sarà importante soprattutto guardando la classifica; Patti è scivolata alla 12° posizione, a quattro punti di distanza proprio da Ponte Buggianese. All’andata le toscane si sono imposte al PalaMarconi 85-72.

Nessuna novità da segnalare all’interno del roster pattese, in settimana si è invece allungato lo staff allenatori. L’Alma Basket ha riaccolto il preparatore fisico Nico Gaglio, che affiancherà Gerri Ceraso durante la preparazione settimanale.

Alma Basket – Giorgio Tesi Group Ponte Buggianese si giocherà alle ore 15:30, arbitreranno l’incontro Lorenzo Bianchi di Riccione (RN) e Mattia Foschini di Russi (RN). L’incontro è valido per la 21^ giornata di campionato. Garantita come sempre la diretta della gara sulla pagina Facebook Alma Basket grazie alla regia di Davide Benedetto e Valeria Orlando, telecronaca di Chiara Borzì.