AMAM comunica che: una squadra sta già intervenendo sulla tubazione dell’acquedotto Fiumefreddo, per eliminare la vistosa perdita riscontrata nelle scorse ore. Per operare in sicurezza, sarà dunque necessario interrompere l’adduzione d’acqua da Torrerossa, per tutto il tempo necessario al ripristino della funzionalità dell’importante arteria e, quindi, erogare in modalità ridotta l’acqua presente nei serbatoi cittadini.

Da domenica 16 gennaio, la distribuzione tornerà alla normale programmazione. AMAM invita sempre gli utenti che dovessero segnalare situazioni di particolare disagio/emergenza a contattare il numero fisso 090.3687722 e mobile 348.3985297, per potere intervenire prontamente.