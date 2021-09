AMAM: oggi…, ci sarà il ripristino della linea elettrica danneggiata nei giorni scorsi

Mentre gli operatori del gestore di energia elettrica lavoreranno a Fiumefreddo, per riattivare il collegamento aereo interrotto, i tecnici di AMAM saranno impegnati in più punti della condotta adduttrice, per effettuare riparazioni e lavori di manutenzione sulla tubazione principale che serve la rete cittadina, approfittando del necessario stop di alimentazione della Centrale di captazione e del relativo flusso idrico.

Sino a domani venerdì 10 settembre, dunque, l’acqua verrà erogata solo in orario antimeridiano e dal weekend riprenderà la consueta programmazione per fasce e zone.