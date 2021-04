I tecnici di AMAM stanno svolgeranno un intervento urgente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 aprile, a partire dalle ore 15, per riparare una copiosa perdita riscontrata in via Catania, in prossimità della Piscina Comunale.

Per consentire i lavori in sicurezza, dunque, l’erogazione idrica verrà sospesa in tutta l’area sud cittadina, compresa tra Viale Europa e Minissale, dove l’acqua tornerà in rete in serata, per seguire poi la regolare distribuzione.