Anche l’AMAM tra gli enti che hanno siglato con l’Azienda Speciale MESSINA SOCIAL CITY la Convenzione che prevede l’attuazione del Progetto innovativo L’ESTATE ADDOSSO, intervento sperimentale che promuove percorsi di inclusione socio-lavorativa, della durata di due mesi, per giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni, appartenenti a fasce deboli ovvero soggetti svantaggiati il cui disagio sociale si è acuito con l’emergenza socio sanitaria da Covid 19.

Lo sviluppo progettuale è sinergico e annovera la collaborazione con Enti e Aziende pubbliche e/o Private, presso cui ciascun ragazzo realizzerà un percorso esperienziale mirato a favorire l’autostima, l’apprendimento di nuove specifiche competenze lavorative e un’autonomia personale ed economica, percependo un’indennità di Euro 600 mensili, denominata Borsa di Inclusione Sociale. Per 17 giovani, selezionati da MESSINA SOCIAL CITY, parte dunque l’esperienza in AMAM, all’interno della quale metteranno alla prova le proprie capacità, competenze, attitudini e le arricchiranno con l’attivazione di percorsi differenziati e per obiettivo, nell’ambito di settori importanti come quelli dedicati alla transizione digitale, all’accoglienza, all’amministrazione e alla tutela ambientale.

“Siamo felici di poter ospitare questi giovani – esprimono la Presidente Loredana BONASERA e il DG Santi TROVATO – perché rappresentano il futuro del contesto sociale in cui viviamo e questa pur breve esperienza consentirà a loro ma anche a noi di arricchirci reciprocamente sia di competenze che di valori e spinte motivazionali”.

“Sono certa – concludono BONASERA e TROVATO – che per loro sarà una parentesi formativa memorabile, che aiuterà anche AMAM a rendersi sempre più conoscibile e tangibile nel contesto sociale in cui opera”.