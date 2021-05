Anche oggi, 5 maggio 2021, si registrano ancora disagi, in relazione alla circolazione sulla tangenziale di Messina. Nella odierna mattinata, si sono formate lunghe code nel tratto autostradale, in modo più accentuato in corrispondenza degli svincoli che consentono l’ingresso in Città. Si è verificato un consistente intasamento, soprattutto tra gli snodi Messina Centro e Gazzi sia verso Palermo che in direzione di Catania.

I componenti della Centrale Operativa della Polizia Stradale, hanno riferito ai responsabili del quotidiano www.letteraemme.it che il problema sono i numerosi cantieri aperti e presenti sulla sede stradale. In questa fase, sono chiuse in entrata l’imboccatura di Gazzi in direzione Palermo e quella di Giostra in uscita per chi proviene da Catania.